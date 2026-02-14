Maltempo Calabria, Webuild al fianco della comunità dopo l’alluvione del fiume Crati

“Webuild, in risposta all’emergenza causata dall’esondazione del fiume Crati che ha rotto gli argini nel territorio del Comune di Cassano all’Ionio, in provincia di Cosenza, è intervenuta immediatamente a servizio della comunità locale mettendo a disposizione mezzi meccanici e maestranze già al lavoro nella zona per il ripristino degli argini del fiume. L’azienda ha inoltre aperto le porte della mensa del proprio Campo Base di Villapiana per garantire accoglienza e pasti caldi alle persone che sono state costrette ad evacuare le proprie abitazioni”: è quanto si legge in una nota ufficiale dopo il forte maltempo che ha colpito la Calabria.