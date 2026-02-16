Maltempo, Coldiretti: “serve una svolta sulle assicurazioni e sul risarcimento danni nei campi”

“Dinanzi ai sempre più gravi effetti del maltempo e dei cambiamenti climatici serve una svolta, intervenendo nella prossima Politica Agricola Comune per aumentare le risorse destinate agli strumenti assicurativi e al riconoscimento dei danni subiti dalle aziende, dopo aver recuperato 10 miliardi e scongiurato i tagli “. Lo ha dichiarato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel suo intervento alla mobilitazione a Bologna, davanti a cinquemila agricoltori e al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. “In Italia occorre inoltre lavorare sui bacini di accumulo – ha continuano Prandini -: ne parliamo da anni, ma i passi avanti concreti sono ancora pochi. Oggi tratteniamo mediamente solo l’11% dell’acqua piovana; la Spagna ne trattiene più del doppio, la Francia addirittura tre volte tanto. L’acqua sarà fondamentale non solo per l’agricoltura, ma anche per lo sviluppo della tecnologia, dell’innovazione e dell’intelligenza artificiale. Perdere questa sfida è un lusso che il nostro Paese non può permettersi”.

Nel suo discorso il presidente della Coldiretti ha evidenziato anche il problema dell’eccessiva burocrazia. “Oggi un terzo del tempo delle nostre imprese è ancora assorbito dalla compilazione di pratiche spesso inutili – ha ricordato -. Abbiamo compiuto alcuni passi avanti, dal settore vitivinicolo agli adempimenti previsti nella nuova legge di bilancio e nel provvedimento “Coltiva Italia”. Ora dobbiamo proseguire su questa strada, dando risposte alle aziende che operano nelle aree interne, collinari e montane, confermando al tempo stesso le risorse per le aziende di pianura e investendo in modo importante nelle filiere strategiche”.