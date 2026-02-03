Maltempo Colombia, forti piogge causano inondazioni ad Antioquia: vittime e dispersi | VIDEO

Centinaia di famiglie nelle regioni sudoccidentali e di Urabá di Antioquia, in Colombia, stanno vivendo momenti di grande sofferenza a causa delle piogge che stanno devastando anche i Caraibi colombiani. Dopo aver presieduto un Consiglio Dipartimentale straordinario per la Gestione del Rischio di Disastri, il Governatore di Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha fornito una valutazione preliminare. “Nei nostri colloqui con i sindaci, abbiamo scoperto che 7.511 famiglie necessitano di aiuti umanitari di emergenza e stiamo coordinando la situazione con il Dagran (Dipartimento Amministrativo per la Gestione del Rischio di Antioquia). Speriamo che possano arrivare il prima possibile, non appena saremo in grado di gestirli logisticamente“, ha dichiarato. Oggi il Governatore spera di visitare San Juan de Urabá, che sta attraversando una situazione difficile a causa delle inondazioni.

Secondo i dati delle autorità dipartimentali, 10 degli 11 comuni di Urabá sono stati colpiti, ad eccezione di Mutatá. Si registrano danni anche a El Bagre, nella regione del Bajo Cauca, e a Urrao, nel sud-ovest. “Arboletes, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá e Necoclí sono i comuni più colpiti”, ha dichiarato l’ufficio del Governatore.

Necoclí è uno dei comuni in cui la tragedia è stata più grave: una persona è morta e altre tre, che si trovavano in un rifugio, sono state dichiarate disperse.

Le autorità stanno pianificando di accelerare i lavori di riparazione delle strade, con 45 squadre di mezzi pesanti attualmente operative, 15 delle quali a Urabá, per affrontare le strade più difficili.

L’aspetto preoccupante è che le previsioni diffuse tramite il Sistema di Allerta e Monitoraggio di Antioquia (SAMA) indicavano l’attivazione di 22 allerte nel fine settimana: 11 per precipitazioni e 11 per l’innalzamento del livello di fiumi e torrenti. Queste allerte sono state comunicate ai consigli comunali di gestione del rischio.

Il ruolo de La Niña

“Le analisi tecniche indicano che, sebbene gennaio e febbraio facciano parte del secondo periodo più secco del Dipartimento, da metà ottobre 2025 si sono verificate condizioni associate al fenomeno La Niña, che hanno portato a un aumento delle precipitazioni e ad accumuli superiori alle medie storiche“, secondo l’ufficio del Governatore.

Mentre piove in quella parte del Paese, a Bogotà o nei Caraibi la pioggia non si placa. Ad esempio, a Cartagena, Córdoba, Sucre e Acandí sono state emesse bandiere rosse per impedire alle imbarcazioni di salpare e alle persone di entrare in acqua. In luoghi come Capurganá, un distretto di Acandí, le onde hanno raggiunto i quattro metri e le piogge continuano, tutto ciò, secondo gli esperti, è dovuto al fronte freddo in arrivo da nord.