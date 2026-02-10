Maltempo Colombia: si aggrava il bilancio delle piogge torrenziali

Ventidue persone sono morte a causa delle piogge torrenziali che hanno colpito la Colombia, lasciando migliaia di famiglie sfollate. Sono almeno 9mila le abitazioni colpite nei Dipartimenti di Cordoba e Sucre. I residenti hanno cercato di recuperare i propri beni nell’acqua alta fino alla vita e nel fango, usando motoscafi e imbarcazioni di fortuna. Un fronte freddo proveniente dal nord delle Americhe e diretto verso la costa caraibica della Colombia ha aumentato le precipitazioni il mese scorso del 64% rispetto alla media storica, ha dichiarato l’agenzia meteorologica nazionale Ideam.

Sette persone sono morte venerdì 6 febbraio in una frana nel Dipartimento di Narino, nel sud-ovest del Paese, quando un torrente gonfio di pioggia è straripato e le case sono state sepolte dal fango, secondo quanto riportato dalle autorità del Dipartimento. Dei macchinari hanno scavato nel fango mentre squadre di soccorso e cani antidroga hanno cercato corpi di persone disperse.