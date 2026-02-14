Maltempo Cosenza, avviate le operazioni di ripristino

Dopo le ore più critiche dell’ondata di maltempo che ha colpito il territorio cosentino, i sindaci dell’area urbana e presilana fanno il punto sugli interventi di emergenza e sul sostegno alla popolazione. La parziale tregua delle precipitazioni ha consentito la ripresa delle operazioni di ripristino, soprattutto nel comune di Casali del Manco, tra i più colpiti. Il sindaco Francesca Pisani ha confermato che l’attenzione resta concentrata nelle località di Pedace e Perito, dove le squadre operative sono impegnate nella pulizia delle cunette e nella rimozione dei detriti lungo la viabilità provinciale. Interventi fondamentali per garantire il corretto deflusso delle acque in vista di eventuali nuove perturbazioni.

Nel capoluogo bruzio, il sindaco Franz Caruso segue costantemente l’evolversi della situazione, con particolare attenzione alla paratia danneggiata del fiume Crati, dove una voragine ha compromesso la sede stradale. Sono già in fase di pianificazione i lavori di ricostruzione.

Si contano 17 sfollati, provenienti dalle aree più colpite, attualmente ospitati in strutture alberghiere cittadine. Le amministrazioni locali hanno avviato le procedure per la richiesta dello stato di calamità, sottolineando la necessità di fondi straordinari per affrontare la ricostruzione e mettere in sicurezza il territorio.

