Maltempo Cosenza, le strutture ricettive aprono le porte agli sfollati

Diverse strutture ricettive del Cosentino hanno offerto ospitalità alle famiglie evacuate nel comune di Cassano allo Ionio e anche in altre zone della provincia come le frazioni di Torano Castello. Fino alle prime ore di questa mattina sono proseguite le operazioni di evacuazione delle famiglie di contrada Lattughelle e dei Laghi di Sibari dove la situazione stava diventando preoccupante a causa dell’esondazione del fiume Crati in almeno quattro punti. Le operazioni di sgombero sono state seguite dal Comune di Cassano e dalla Protezione civile regionale. I social sono state invasi da foto e video della devastazione causata dalle esondazioni e sempre sui social dal pomeriggio di oggi alcune strutture ricettive, situate nel territorio del Pollino e della Sibaritide, hanno pubblicato post per “offrire ospitalità gratuita alle famiglie evacuate”.

Associazioni e centri sociali della provincia hanno avviato anche una raccolta di beni di prima necessità per le persone rimaste senza casa a causa del maltempo. In diversi centri del Cosentino sono state annullate le tradizionali sfilate di Carnevale, previste per domani, sempre a causa dell’allerta meteo e dei danni già provocati in questi giorni. Nelle zone più colpite oggi è stata una giornata di conta dei danni.

