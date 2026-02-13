Maltempo: distrutto dalla mareggiata il Lungomare di Reggio Calabria, “il chilometro più bello d’Italia”. Clamorosi 158km/h a Messina | FOTO e VIDEO

Risveglio drammatico questa mattina al Sud Italia, in modo particolare tra Calabria e Sicilia flagellate dalla furia distruttiva del Mega Ciclone Nils. Questa tempesta di origine atlantica è arrivata tre settimane dopo Harry, e si è abbattuta con una violenza inaudita sul versante tirrenico del Sud Italia. Reggio Calabria e Messina le città più colpite dal forte vento, che nella notte ha raggiunto i 158km/h: un valore eccezionale, pari al vento di un Uragano di 2ª categoria sulla Scala Saffir-Simpson!!! A Reggio Calabria è andato distrutto il Lungomare definito da Gabriele D’Annunzio “il chilometro più bello d’Italia“: inaugurato nel 1999, mai in 27 anni aveva subito una simile devastazione che si può osservare meglio di ogni descrizione nelle immagini a corredo dell’articolo.

Le onde alzate dal forte vento di maestrale hanno inghiottito tutta la passeggiata e distrutto gli stabilimenti balneari della zona.

A Reggio Calabria, il vento di maestrale ha raggiunto i 100km/h in centro città, ma si sono registrati picchi di 137km/h ad Allai (Motta San Giovanni), 112km/h a Pietrastorta, 97km/h ad Arasì. Nell’hinterland cittadino, impressionanti i 129km/h a Melito Porto Salvo. Vento altrettanto violento a Messina, dove la raffica più forte è stata addirittura di 158km/h a Fiumedinisi (stazione meteo SIAS), seguita dai 155km/h rilevati dalla stazione meteorologica ufficiale della protezione civile regionale situata a 880 metri di altitudine sul Monte Craparo, nei Peloritani, a ridosso della città. Notevolissimi anche i 128km/h di Gazzi, a Messina sud, e i 118km/h di Castelmola, nei pressi di Taormina.

Anche la pioggia non sta dando tregua a Calabria e Sicilia. Tra Messina e Reggio Calabria spiccano i 130mm di pioggia caduti da ieri sera a Gambarie d’Aspromonte, mentre sui Peloritani abbiamo 91mm a Giampilieri, ma mentre scriviamo sta continuando a diluviare. Situazione ancora più severa nella Calabria centro/settentrionale, dove sono caduti quantitativi pluviometrici eccezionali. Parliamo di valori di pioggia monsonica: 265mm a Montalto Uffugo, 244mm a Fuscaldo, 225mm a Belsito, 221mm a Decollatura, 210mm a Domanico e a Sant’Agata d’Esaro, 204mm ad Altilia, 164mm a Guardia Piemontese, 151mm a Catanzaro, 123mm a Cosenza.

A Cetraro, la boa ondametrica dell’ISPRA ha misurato onde alte 8,5 metri. A Palermo, picco massimo di 7,75 metri.

Tante frane nel cosentino.

In Sicilia, a causa del forte vento, l’A18 Messina-Catania è chiusa in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra Tremestieri e Giarre per il forte vento e la presenza di ostacoli lungo la carreggiata.

