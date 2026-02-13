Maltempo e vento forte, pioggia e frane nel Catanzarese: situazione critica a Gimigliano, Pentone, Decollatura e Cicala | FOTO

La notte appena trascorsa è stata particolarmente difficile per le aree interne della provincia di Catanzaro, colpite da una forte ondata di maltempo. I centri maggiormente interessati sono Gimigliano, Pentone, Decollatura, Cicala e l’intero comprensorio circostante, dove si registrano numerose frane e smottamenti. La Protezione Civile, in stretto contatto con i sindaci, monitora costantemente l’evolversi della situazione. Diverse strade provinciali e locali sono chiuse a causa dei danni e si raccomanda alla popolazione di spostarsi solo per motivi urgenti. Sono in corso interventi per ripristinare la viabilità, ma la complessità degli eventi rende la situazione critica.

Il Comune di Decollatura ha annunciato la chiusura totale della Strada Provinciale 64 a causa di gravi criticità strutturali provocate dal maltempo. La carreggiata è interessata da movimenti franosi attivi sul versante e da un cedimento strutturale dovuto all’esondazione del fiume, che ha compromesso la stabilità della strada.

Chiusi l’intero tratto tra il Bivio Medio Savuto e il Bivio Stazione di Serrastretta, tutti i bivi e attraversamenti intermedi e il collegamento verso la stazione di Santa Margherita. Il Comune avverte che il manto stradale è gravemente compromesso e persiste il rischio di ulteriori crolli. Si raccomanda quindi ai cittadini di utilizzare esclusivamente percorsi alternativi e di evitare le aree vicino al fiume e le zone segnalate.

