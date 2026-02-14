Maltempo, ecco il Ciclone di San Valentino: “Oriana” in azione sull’Italia | FOTO

Il Ciclone di San Valentino, denominato Oriana, sta interessando gran parte dell’Italia, portando un significativo peggioramento delle condizioni meteorologiche. Piogge intense e temporali interessano soprattutto i settori tirrenici, mentre mari agitati e raffiche di vento fino a 100 km/h creano condizioni di allerta lungo le coste. Particolarmente critiche le mareggiate a largo della Sardegna, dove le onde potrebbero superare i 10 metri di altezza entro la serata. La perturbazione non risparmia neanche le montagne: le Alpi e l’Appennino settentrionale vedranno nevicate a quote medie. Domani il maltempo interesserà ancora il Sud e il medio versante adriatico, con venti in parziale attenuazione ma ancora intensi. Le temperature subiranno un generale calo, riportandosi su valori tipici del periodo.

