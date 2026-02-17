Maltempo ed elevato pericolo valanghe in Svizzera: isolate numerose aree del Vallese

Condizioni meteorologiche difficili, caratterizzate da forti nevicate, raffiche di vento e un elevato rischio di valanghe, hanno portato alla chiusura nelle ultime ore di molte strade nel Cantone Vallese, in Svizzera. Il traffico è stato interrotto nei collegamenti con le valli di Saas, Zinal, Sarreyer, Champex d’Allesse e Arolla. Molte località risultano pertanto isolate. Lo segnala l’Ufficio federale elvetico delle strade. Il pericolo valanghe in alcune zone del Vallese è “forte“, con indice 5 su una scala di 5 punti.