Maltempo Emilia-Romagna: pioggia diffusa nel riminese e nel cesenate, grandine a Cattolica

Nel tardo pomeriggio di oggi l’ondata di maltempo ha interessato diverse zone dell’Emilia-Romagna. Intorno alle 18:15 piogge diffuse sono state registrate su buona parte del riminese, sull’Appennino cesenate e nelle aree attorno a Cesena e Faenza. La situazione più intensa si è verificata lungo la costa, dove a Cattolica è caduta anche grandine, imbiancando temporaneamente alcune strade e marciapiedi. Nel resto del territorio, le precipitazioni sono state accompagnate da rovesci a tratti sostenuti. Al momento non risultano segnalazioni di danni rilevanti, anche se non si escludono piccoli disagi alla viabilità a causa di allagamenti temporanei o della grandine accumulata.

