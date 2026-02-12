Maltempo esasperato in Francia: incredibile valanga al Col d’Ornon, 6 metri di neve sulla strada e rischio ancora alto | FOTO e VIDEO

Quando una valanga spontanea riesce a depositare sulla carreggiata un accumulo nell’ordine dei 5–6 metri di neve, come accaduto nelle ultime ore al Col d’Ornon (Alpi francesi, settore Oisans–Taillefer), non siamo di fronte a un semplice “scaricamento” da pendio. Si tratta, a tutti gli effetti, di un evento che rientra nella fascia delle valanghe di grande ampiezza, tipicamente taglia 3 e in alcuni casi compatibile con taglia 4 nella scala europea.

In termini pratici significa una cosa molto chiara: il distacco ha mobilitato un volume di neve importante, sufficiente non solo a interrompere la viabilità, ma anche a danneggiare seriamente veicoli, infrastrutture e opere di contenimento, soprattutto se l’evento avviene in tratti incassati o in prossimità di canaloni naturali.

Il fattore chiave: neve bagnata e manto “sotto stress” al Col d’Ornon

Il contesto più tipico per questo tipo di valanga è quello delle fasi in cui una perturbazione intensa — come nel caso della tempesta Nils — porta precipitazioni abbondanti e persistenti sulle Alpi settentrionali, con una quota neve che oscilla rapidamente.

Quando il limite pioggia/neve si colloca tra fondovalle e 1500 metri, si crea infatti la condizione più critica:

in quota continua ad accumularsi neve fresca ,

, alle quote intermedie e basse la neve preesistente viene invece umidificata e saturata, perché la pioggia penetra nella stratigrafia.

Ed è proprio questo il tipo di scenario che ha colpito il settore del Col d’Ornon, dove era già presente un manto consistente prima dell’episodio.

Perché la valanga si stacca “da sola” (anche senza passaggio umano)

Nelle valanghe di neve umida, la dinamica non è quella classica della placca asciutta “secca e fragile”, ma un collasso legato a perdita di coesione interna.

Quando l’acqua liquida raggiunge gli strati deboli o le interfacce più fragili (croste da rigelo, strati a densità diversa, neve vecchia trasformata), il manto entra in una fase di instabilità progressiva.

Ed è spesso proprio verso la fine dell’episodio perturbato che il rischio aumenta: le precipitazioni tendono a calare, ma le temperature restano alte e la neve rimane pesante, densa e mobile.

Il risultato è un distacco spontaneo che può generare valanghe lente, ma estremamente potenti, capaci di raggiungere facilmente fondovalle, strade e tratti infrastrutturali, come avvenuto proprio al Col d’Ornon.

Perché un deposito di 6 metri è un dato “da allerta”

Un deposito così elevato non è solo un numero impressionante: è un indicatore tecnico.

Significa che la valanga ha avuto:

massa e densità elevate ,

, capacità di “riempire” la sezione stradale come un tappo,

energia sufficiente a trasportare neve e detrito fino alla sede viaria.

In questi casi lo sgombero richiede ore o giorni, perché la neve umida è molto più pesante da rimuovere rispetto alla neve asciutta e può nascondere anche blocchi, ghiaccio, fango e materiale vegetale.

Cosa aspettarsi nelle prossime ore: il rischio non finisce con la fine della perturbazione

Un aspetto spesso sottovalutato è che, in queste configurazioni, il rischio valanghe non si esaurisce immediatamente quando smette di nevicare o piovere.

Finché il manto resta umido e le temperature rimangono elevate, possono verificarsi ulteriori distacchi spontanei, soprattutto:

nei canaloni già caricati,

già caricati, sui versanti ripidi esposti,

esposti, nelle zone comprese tra 1000 e 1600 metri.

Per questo motivo, nel settore del Col d’Ornon e più in generale sull’area Oisans–Taillefer, restano fondamentali chiusure preventive, monitoraggio continuo e riferimento costante ai bollettini valanghe ufficiali.