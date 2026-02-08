Maltempo, evacuazioni in Marocco a causa di violente piogge: oltre 154mila persone colpite

Decine di migliaia di persone sono state evacuate dalle loro case in Marocco dopo diversi giorni di violente piogge. Ad essere colpite dalle conseguenze dell’ondata eccezionale di maltempo, secondo quanto reso noto dai media locali che citano il Ministero dell’Interno, sono state oltre 154mila persone residenti nelle province settentrionali del paese. La città di Ksar al-Kebir, a nord-est della capitale Rabat, è stata una delle aree più interessate. La maggior parte dei residenti è stata evacuata. L’accesso a diversi villaggi della regione è stato interrotto a seguito dell’esondazione del fiume Sebou per i nubifragi.