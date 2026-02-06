Maltempo, forte mareggiata sul litorale romano

Dalla notte scorsa una violenta mareggiata sta colpendo il litorale romano, da Ostia a Fregene, con onde che attualmente raggiungono circa i 2 metri di altezza. In diversi punti della costa il mare è arrivato fino alle strutture balneari, lambendo verande e circondando le cabine. Sotto costante monitoraggio anche gli stabilimenti balneari di Focene e Ostia, da tempo esposti agli effetti dell’erosione costiera. Come già successo nelle settimane passate, il moto ondoso sta inoltre depositando su spiagge e scogliere nuovi rifiuti, tronchi e detriti, che si aggiungono a quelli accumulati durante le precedenti mareggiate.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.