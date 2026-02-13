Maltempo, frana costone su una palazzina vicino Roma: un morto e 2 feriti

Un uomo di 58 anni è morto nella tarda serata di ieri a Formello, vicino Roma, a causa della frana di un costone che ha coinvolto la sua abitazione. L’incidente è avvenuto intorno alle 22:45 in via Nazario Sauro, quando il crollo del muro di contenimento ha travolto una palazzina di 3 piani. Secondo quanto ricostruito, il distacco del costone potrebbe essere stato favorito dalle intense piogge dei giorni scorsi. La vittima si trovava nel suo appartamento al piano terra, mentre altri due condomini, residenti al piano superiore, sono rimasti feriti e trasportati in ospedale in codice giallo. Fortunatamente, le loro condizioni non sembrerebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia Cassia e il personale del 118.

