Maltempo Francia, allerta rossa in Gironda: fiumi in piena ed evacuazioni | VIDEO

La Gironda, nel Sud/Ovest della Francia, resta sotto vigilanza rossa a causa dei rischi di inondazioni. Diversi comuni del dipartimento sono già stati colpiti dalla piena dei fiumi, con livelli d’acqua superiori a quelli registrati nel 2021. A Cadillac-sur-Garonne, l’acqua ha invaso il centro abitato già dalle prime ore di oggi. Il picco, raggiunto durante la notte, ha toccato 8,75 metri, superando quello dell’anno scorso. Il sindaco ha attivato il piano comunale di salvaguardia, con l’evacuazione di diverse persone, tra cui un disabile. L’attenzione è ora rivolta a giovedì, quando sono attesi grandi coefficienti di marea che potrebbero aggravare la situazione.

Al momento il ponte di Cadillac è chiuso, mentre quello di Beguey rimane percorribile. Circa 80 persone hanno lasciato spontaneamente le proprie abitazioni per mettersi al sicuro, in attesa che le acque si ritirino. Le autorità mantengono alta la vigilanza, invitando la popolazione alla massima prudenza.