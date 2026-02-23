Maltempo Francia, bacini saturi e suoli al limite: la piena della Charente resta sopra i 6 metri, deflusso ancora troppo lento

Le grandi aste fluviali della Francia sud-occidentale stanno vivendo una fase delicata ma in lenta evoluzione. Dopo giorni di livelli idrometrici eccezionali, Charente e Loira restano su valori di piena significativa, con una fase di rientro che si annuncia graduale e prolungata. Non è più il momento dell’impennata improvvisa, ma quello – altrettanto critico – della gestione del deflusso. A Saintes, lungo la Charente, il fiume ha mantenuto per oltre una settimana quote superiori ai 6 metri, un livello che in ambito idraulico viene associato a scenari di esondazione estesa nelle aree golenali e nei quartieri più bassi. Oltre un migliaio di abitazioni risultano coinvolte da allagamenti o infiltrazioni, con strade e servizi ancora condizionati dalla presenza dell’acqua. Nelle ultime 24 ore si è osservata una riduzione dell’ordine di alcuni centimetri, segnale che l’onda di piena ha probabilmente superato il colmo. Tuttavia, quando i bacini sono saturi e il reticolo idrografico secondario contribuisce ancora al deflusso, la discesa dei livelli è inevitabilmente lenta.

Situazione analoga, seppur con dinamiche proprie di un grande fiume, in Loira Atlantica, dove la Loira ha raggiunto il massimo livello all’inizio della settimana. Nel centro abitato di Oudon l’acqua ha occupato da giorni spazi urbani e argini bassi. Le proiezioni idrometeorologiche indicano una decrue progressiva, ma distribuita su più giorni, in linea con i tempi di risposta tipici di un bacino di grandi dimensioni.

Dal punto di vista tecnico, entrambi gli episodi si inseriscono in un contesto di elevata saturazione dei suoli. Le perturbazioni atlantiche che hanno interessato ripetutamente l’ovest della Francia nelle ultime settimane hanno ridotto la capacità di infiltrazione del terreno. In queste condizioni, anche precipitazioni non estreme possono tradursi in incrementi significativi della portata fluviale, perché gran parte dell’acqua si trasforma rapidamente in ruscellamento superficiale.

È importante sottolineare che la fase di rientro non coincide automaticamente con la fine del rischio. Argini sollecitati, terreni instabili e infrastrutture ancora immerse richiedono monitoraggio continuo. La gestione delle piene persistenti, più che l’evento di picco, rappresenta spesso la parte più complessa per le amministrazioni locali e per la popolazione.

Le prossime giornate saranno decisive per valutare la velocità effettiva di abbassamento dei livelli e il ritorno alla normalità. Nel frattempo, il quadro conferma quanto la combinazione tra ripetute perturbazioni e bacini già colmi possa mantenere in tensione idraulica interi sistemi fluviali per periodi prolungati, anche in assenza di nuove piogge estreme.