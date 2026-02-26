Maltempo Francia, dopo la piena storica la Charente cala di 50 cm: terreni saturi e quartieri ancora sott’acqua

Buone notizie dalla Francia: la Charente a Saintes ha finalmente iniziato a mollare la presa. Dopo la violenta piena tra domenica e lunedì — una delle più intense degli ultimi decenni — il livello del fiume ha cominciato a scendere. Dalla notte di lunedì si sono recuperati circa 50 centimetri: una discesa lenta ma costante, favorita dal miglioramento del meteo. Nonostante ciò, il fiume resta su livelli molto elevati e l’allerta arancione per Charente e Charente-Maritime rimane pienamente giustificata.

I terreni saturi non riescono più ad assorbire ulteriore acqua, e diversi quartieri lungo le rive risultano ancora sott’acqua. L’assenza di nuove precipitazioni nei prossimi giorni sarà determinante per favorire il deflusso verso la foce, ma il ritorno alla normalità sarà necessariamente graduale.

I tecnici locali monitorano costantemente la curva di piena, analizzando centimetro dopo centimetro la risposta idrologica del territorio alle piogge dei giorni scorsi. Servirà ancora pazienza prima di rivedere le strade completamente asciutte e ristabilire condizioni di piena sicurezza.