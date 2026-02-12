Maltempo Francia: la Tempesta Nils devastante, raffiche oltre 110 km/h e strage di alberi ovunque | FOTO

Il passaggio della tempesta Nils sta lasciando un segno profondo nel sud-ovest della Francia, dove il bilancio dei danni continua ad aggravarsi ora dopo ora. L’episodio si configura come una tempesta occidentale di intensità poco frequente, in grado di combinare raffiche molto violente, piogge persistenti e un contesto idrogeologico già fortemente compromesso dalle precipitazioni dei giorni precedenti. Secondo le analisi sinottiche, Nils si è sviluppata lungo un marcato gradiente barico tra Atlantico e continente europeo, favorendo un intenso flusso sud-occidentale che ha investito in pieno Aquitania, Nuova Aquitania e parte dell’Occitania. Nell’entroterra del Lot-et-Garonne, inclusa l’area di Casteljaloux, le raffiche hanno raggiunto e localmente superato i 110–120 km/h, valori pienamente compatibili con una burrasca forte fino a tempesta, capaci di mettere in crisi anche alberature sane e infrastrutture consolidate.

Un fattore determinante è stato lo stato di saturazione dei suoli: le piogge abbondanti delle ultime settimane hanno ridotto drasticamente la tenuta radicale degli alberi, favorendo sradicamenti e crolli improvvisi anche in assenza di raffiche estreme. Questo spiega perché il numero di alberi abbattuti sia così elevato e perché la viabilità secondaria risulti particolarmente colpita, con numerose strade chiuse per motivi di sicurezza.

Alle criticità legate al vento si somma la situazione idrologica. I bacini della Garonna e dei suoi affluenti restano sotto stretta osservazione, con livelli elevati e piene in atto nei fondovalle. In questo contesto, la presenza di detriti vegetali e tronchi trascinati dal vento e dall’acqua rappresenta un ulteriore elemento di rischio per ponti, argini e infrastrutture idrauliche.

Dal punto di vista meteorologico, l’evento evidenzia come le tempeste atlantiche invernali possano produrre impatti severi anche lontano dalla costa, quando vento intenso, terreni saturi e orografia locale agiscono in modo sinergico. Le autorità francesi raccomandano prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle aree boscate e lungo i corsi d’acqua, mentre proseguono le operazioni di ripristino della rete elettrica e della viabilità.

L’episodio di Nils nel sud-ovest francese si conferma così come un caso emblematico di maltempo ad alto impatto, in cui non è il singolo parametro estremo a fare la differenza, ma la combinazione di più fattori meteorologici e ambientali che amplificano i danni sul territorio.