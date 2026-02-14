Maltempo Francia, piena “major” sulla Garonna: Marmande tocca 10,29 m e il rischio resta massimo tra campagne e centri abitati | FOTO

La piena della Garonna sta vivendo in queste ore una delle fasi più critiche degli ultimi anni nel settore di Marmande, dove il livello idrometrico ha raggiunto valori storici e superiori al riferimento più recente, quello della piena del febbraio 2021. Secondo i dati di monitoraggio, a Marmande il fiume ha toccato 10,29 metri, entrando a pieno titolo nella fascia delle grandi alluvioni di pianura tipiche del medio corso della Garonna. Un valore del genere non descrive solo un “picco” temporaneo, ma racconta una dinamica idrologica ampia e persistente: in bacini fluviali di questa scala, infatti, l’evento non si esaurisce in poche ore, ma tende a mantenere livelli elevati per un periodo prolungato, con conseguenze importanti sul territorio.

Perché la piena è così imponente: piogge continue e suoli saturi

Dal punto di vista meteorologico, l’episodio nasce da una sequenza di perturbazioni atlantiche che hanno interessato per giorni il bacino della Garonna, alimentando un accumulo progressivo di precipitazioni su aree già compromesse da una precedente saturazione del terreno.

Quando i suoli sono già imbibiti, la capacità di assorbimento cala drasticamente: gran parte dell’acqua piovana diventa ruscellamento superficiale, raggiunge in tempi rapidi torrenti e affluenti, e finisce per convergere sull’asta principale del fiume.

È proprio questo meccanismo — tipico delle grandi piene fluviali — a spiegare la portata eccezionale osservata oggi a Marmande.

Impatti: allagamenti persistenti e criticità diffuse

Le conseguenze al suolo sono già evidenti: diverse aree della piana alluvionale risultano allagate da giorni, con coinvolgimento di campagne, infrastrutture e tratti di viabilità locale. In eventi di questo tipo, uno degli aspetti più delicati non è soltanto il colmo di piena, ma la durata con cui il fiume resta sopra le soglie di attenzione.

In queste condizioni, aumentano i rischi di:

cedimenti o filtrazioni lungo gli argini

o lungo gli argini difficoltà logistiche per i soccorsi

per i soccorsi danni estesi ad attività economiche e agricole

ad attività economiche e agricole isolamento di aree abitate nei settori più bassi

Allerta rossa e prossime ore: attenzione massima

Il mantenimento dell’allerta rossa conferma un quadro di rischio elevato, in cui la priorità resta la sicurezza delle persone. Nelle prossime ore sarà decisivo seguire l’evoluzione del colmo di piena e la sua propagazione lungo l’asta fluviale, con monitoraggio continuo di argini e opere idrauliche.

La piena di Marmande si sta rivelando un evento di riferimento, non solo per il valore numerico raggiunto, ma per la combinazione tra persistenza del maltempo, bacino saturo e risposta idrologica ampia e duratura.