Maltempo Francia, scenario critico nel Lot-et-Garonne: il Lot supera i livelli ordinari e la piena si propaga verso valle | VIDEO

Il maltempo che sta interessando il Sud-Ovest della Francia continua a produrre effetti idrologici di rilievo, con un quadro di piene fluviali ben organizzate lungo i principali corsi d’acqua del bacino della Garonna. Tra i settori che destano maggiore attenzione in queste ore spicca quello del fiume Lot, dove nel tratto di Villeneuve-sur-Lot si osserva un transito di piena strutturato, con corrente rapida, livelli in marcato rialzo e un volume d’acqua chiaramente superiore agli standard ordinari. A Villeneuve-sur-Lot, la dinamica della piena appare tipica di un episodio alimentato da precipitazioni persistenti sul bacino imbrifero: il fiume presenta un flusso consistente, in particolare in prossimità della diga, dove la portata viene incanalata e accelerata, rendendo evidente la forza della corrente e il rapido aumento dei livelli idrometrici.

In questi contesti, anche in assenza di un’alluvione storica, il rischio operativo cresce in modo significativo: sponde instabili, erosione, presenza di detriti galleggianti e improvvise variazioni di livello rappresentano un pericolo concreto sia per i residenti sia per chi si avvicina ai tratti golenali.

Lot-et-Garonne tra le aree più esposte: attenzione alle esondazioni locali

L’episodio sul Lot non è isolato, ma si inserisce in una fase più ampia di piena generalizzata che coinvolge la Garonna e numerosi affluenti. Il dipartimento del Lot-et-Garonne rientra infatti tra i settori maggiormente vulnerabili, perché la combinazione tra portate elevate e suoli già saturi favorisce debordamenti nei tratti più bassi e nelle zone naturalmente predisposte all’allagamento.

Proprio a valle di Villeneuve-sur-Lot si segnalano già fuoriuscite significative dall’alveo, con la possibilità che i livelli possano aumentare ulteriormente nelle prossime ore in funzione dell’evoluzione meteorologica sul bacino.

Perché la situazione resta delicata anche senza piogge estreme

Un aspetto spesso sottovalutato è che, in un bacino già “carico”, non servono precipitazioni eccezionali per aggravare la piena: bastano piogge moderate ma continue, perché l’acqua non riesce più a infiltrarsi e finisce rapidamente nei corsi d’acqua, alimentando una risposta idrologica progressiva ma molto efficace.

Raccomandazioni operative: prudenza massima vicino al fiume

In questa fase è essenziale:

evitare argini , passerelle e zone golenali

, passerelle e zone non avvicinarsi alla corrente , anche se il livello sembra stabile

, anche se il livello sembra stabile non attraversare strade allagate

seguire esclusivamente gli aggiornamenti delle autorità locali e dei servizi di sorveglianza idrologica

Il Lot sta mostrando una piena “di sostanza”, e in contesti del genere la differenza tra un episodio gestibile e una criticità più severa dipende spesso da dettagli: un nuovo impulso piovoso, una strozzatura idraulica o un tratto arginale fragile possono cambiare rapidamente lo scenario.