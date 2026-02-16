Maltempo Francia, Superdévoluy nella bufera: accumuli in crescita e manto instabile, allarme valanghe | VIDEO

Le Alpi francesi tornano sotto i riflettori per un nuovo episodio di maltempo invernale di forte intensità, con nevicate continue e localmente abbondanti che stanno interessando in modo particolare il comprensorio di Superdévoluy. Non si tratta della classica “spolverata” da cartolina: l’evento sta aggiungendo strati di neve fresca su un manto già complesso e disomogeneo, con un impatto diretto sulla stabilità nivologica e, di conseguenza, sul rischio valanghe, che in queste ore tende a collocarsi su livelli elevati.

Neve intensa e vento: la combinazione più critica per il manto nevoso

Dal punto di vista tecnico, la criticità principale non è data soltanto dalla quantità di neve caduta, ma dalla sua modalità di deposizione. In quota, infatti, il vento sostenuto sta lavorando in modo continuo sulla neve recente, redistribuendola e creando un quadro estremamente irregolare:

aree dove l’accumulo risulta molto carico

zone più esposte (crinali, dossi, costoni) dove la neve viene erosa

settori sottovento dove si formano depositi spessi e compatti

Questo tipo di dinamica favorisce la formazione dei cosiddetti lastroni da vento, ovvero placche di neve più dura e coesa che poggiano su strati meno consolidati. È uno degli scenari più insidiosi perché il distacco può avvenire in modo improvviso, anche con un sovraccarico minimo.

Strati fragili e assestamento lento: perché la situazione resta delicata

Un altro elemento che rende l’episodio particolarmente interessante (e potenzialmente pericoloso) è il mantenimento di temperature pienamente invernali. Con valori prossimi allo zero o inferiori anche a quote di media montagna, il manto nevoso tende ad assestarsi più lentamente.

In altre parole: la neve nuova non “si compatta” rapidamente, e gli eventuali strati deboli interni restano attivi più a lungo. Questo significa che la finestra di instabilità può proseguire anche dopo la fine delle precipitazioni, soprattutto sui pendii ripidi e nei settori dove la neve si è accumulata in modo più marcato.

Dove aumenta il rischio: creste, canaloni e cambi di pendenza

Nelle situazioni come quella in atto su Superdévoluy, i punti più sensibili sono spesso:

i canaloni e le conche sottovento

e le conche sottovento i tratti con cambi di inclinazione (classico punto di rottura)

(classico punto di rottura) le aree in prossimità delle creste , dove il vento costruisce placche instabili

, dove il vento costruisce placche instabili i versanti ripidi sopra i 30–35°

Sono proprio questi i contesti in cui una valanga può essere innescata anche da un singolo passaggio: uno sciatore, uno snowboarder, un escursionista con le ciaspole. Ed è qui che l’errore più comune è farsi ingannare dalla “bella neve” e dalla visibilità a tratti migliore tra un rovescio e l’altro.

Perché questo episodio merita attenzione anche fuori dall’ambiente tecnico

Eventi come questo mostrano in modo molto concreto quanto la montagna invernale possa diventare rapidamente ostile, anche in località attrezzate e molto frequentate. L’aumento degli accumuli, l’azione del vento e la stratigrafia complessa rendono il rischio valanghe un fattore reale, non teorico.

In questa fase è fondamentale mantenere un approccio estremamente prudente: sono fortemente sconsigliate le attività fuori pista e gli itinerari non controllati, mentre le uscite dovrebbero restare limitate alle aree aperte e messe in sicurezza dagli operatori locali.

Il consiglio più importante: bollettini ufficiali e segnali sul campo

In un contesto nivologico così delicato, il riferimento ai bollettini nivo-meteorologici ufficiali resta la prima regola di sicurezza. Ma altrettanto importante è saper riconoscere sul campo alcuni segnali inequivocabili di instabilità, come:

crepe che si aprono nel manto al passaggio

che si aprono nel manto al passaggio “ whumpf ” o rumori sordi (cedimento di uno strato debole)

” o rumori sordi (cedimento di uno strato debole) distacchi recenti su pendii simili, anche a distanza

Quando questi segnali compaiono, la scelta corretta è una sola: rinunciare senza esitazioni. In montagna, la prudenza non è mai un eccesso. È la differenza tra un’escursione e un incidente.