Maltempo Francia, Tignes sepolta dalla neve in poche ore: scenario invernale e manto instabile, pericolo valanghe | VIDEO

A Tignes, nel cuore dell’Haute Tarentaise (Savoia), la neve sta tornando protagonista con un episodio che, per intensità e rapidità di accumulo, merita attenzione anche fuori dai confini alpini. Nelle ultime ore la località ha registrato un nuovo impulso nevoso molto produttivo: circa 20 cm di neve fresca sono caduti già dall’alba, con veicoli visibilmente sepolti nei parcheggi e difficoltà crescenti lungo la viabilità locale. L’evento non è isolato, ma si inserisce in una fase perturbata più lunga, che da giorni continua a ricaricare il manto nevoso sulle Alpi francesi. Dal punto di vista meteorologico, la dinamica è legata al passaggio di una depressione ben strutturata, in grado di convogliare aria estremamente umida verso l’arco alpino. In quota, la colonna d’aria resta sufficientemente fredda da garantire neve fino alle quote di alta valle, con precipitazioni fitte, visibilità ridotta e condizioni tipiche da pieno inverno.

Il punto cruciale, però, è il quadro nivologico: la neve nuova si deposita su un manto già spesso ma irregolare, dove convivono strati con densità diverse, croste da fusione–rigelo e superfici lavorate dal vento. Questa stratificazione complessa crea piani di scorrimento e interfacce fragili, favorendo la formazione di lastroni instabili e la propagazione delle fratture su aree molto estese, soprattutto su pendii ripidi e alle quote medio-alte.

In un contesto simile, il rischio valanghe può salire rapidamente verso i livelli più critici della scala, con la possibilità sia di distacchi spontanei sia di valanghe provocate anche da un singolo passaggio. È proprio questo l’aspetto più insidioso: in giornate così, il pericolo non riguarda soltanto lo sci fuoripista, ma può coinvolgere anche settori prossimi alle piste, canaloni laterali e zone di accumulo sottovento.

Per residenti e frequentatori, la raccomandazione è chiara: attenersi ai bollettini ufficiali, evitare escursioni non controllate, ridurre gli spostamenti e prestare attenzione anche in paese, dove la neve può diventare un fattore di rischio per tetti, accessi e operazioni di soccorso. In queste situazioni, la montagna non concede margini: la prudenza è parte integrante della sicurezza.