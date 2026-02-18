Maltempo Francia: torna la neve in pianura tra Lorena e Champagne, strade imbiancate | VIDEO

Nelle ultime ore la Francia nord-orientale è tornata improvvisamente in pieno clima invernale: una fase di neve a tratti copiosa sta interessando in particolare Lorena, Champagne e dipartimento della Marna, con imbiancate diffuse e prime difficoltà alla circolazione, soprattutto lungo i tratti autostradali più esposti. Si tratta di un episodio tipico delle perturbazioni fredde di fine stagione, quando l’inverno, pur avvicinandosi al tramonto, riesce ancora a produrre nevicate fino a bassa quota grazie a un delicato equilibrio tra aria fredda al suolo e ingresso di umidità atlantica.

Lorena: neve sull’A31 tra Nancy e Gye, asfalto subito insidioso

Le segnalazioni più significative arrivano dalla Lorena, dove lungo l’autostrada A31, nel tratto compreso tra Nancy e il pedaggio di Gye, sono in atto nevicate deboli ma localmente moderate, sufficienti a imbiancare temporaneamente la carreggiata.

In questo contesto la neve tende ad assumere caratteristiche bagnate e collanti, un dettaglio tutt’altro che secondario: quando la temperatura nei bassi strati è prossima allo zero e l’umidità è elevata, il manto nevoso aderisce rapidamente alle superfici e può rendere l’asfalto scivoloso nel giro di pochi minuti, specialmente in prossimità di svincoli, viadotti e tratti leggermente in quota.

Champagne e Marna: fiocchi in pianura, accumuli più regolari sui plateaux

Lo stesso impulso perturbato sta coinvolgendo anche l’area della Champagne e il dipartimento della Marna, dove si osservano rovesci di neve e nevicate deboli intermittenti fino in pianura. Le imbiancate risultano più omogenee nelle aree interne e sui plateaux, mentre nelle zone urbane e sulle principali arterie stradali la neve tende spesso a sciogliersi a contatto con superfici più calde, lasciando un fondo bagnato o temporaneamente innevato solo durante i momenti di maggiore intensità.

Perché nevica: la configurazione sinottica tipica del tardo inverno

Dal punto di vista meteorologico, l’episodio rientra in uno schema molto classico: una massa d’aria polare o artica marittima si è spinta verso sud sul settore francese orientale, portando un cuscino freddo nei bassi strati. Successivamente, l’ingresso di una perturbazione atlantica attiva ha fornito l’umidità necessaria a generare precipitazioni, che in presenza di aria sufficientemente fredda si sono trasformate in neve fino a quote molto basse.

In situazioni come questa, le aree più penalizzate sono spesso quelle prossime ai rilievi: Vosgi e Ardenne rappresentano infatti un “amplificatore” delle precipitazioni, grazie all’effetto orografico che costringe le masse d’aria umida a sollevarsi, raffreddarsi e condensare, mantenendo più a lungo la quota neve bassa.

Attenzione alla guida: neve e zero termico vicino al suolo

In conclusione, nonostante si tratti di un episodio tardo-invernale, la combinazione tra neve bagnata, temperature prossime a 0°C e tratti stradali in quota rende questa fase potenzialmente critica per la mobilità. In particolare, i rischi principali non sono legati tanto agli accumuli, quanto alla possibilità di slittamenti improvvisi, riduzione di aderenza e formazione di tratti localmente ghiacciati nelle ore più fredde.