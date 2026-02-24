Maltempo, frane nel Genovese: crolla muro a Santa Margherita

Ancora frane nel territorio del Genovese, a pochi giorni dallo smottamento del 19 febbraio che ha costretto 52 persone ad abbandonare le proprie abitazioni in via Napoli, al civico 72. Ieri pomeriggio, nella stessa area, sono state segnalate crepe sul muraglione della parrocchia di Santa Caterina, in via Sapri, che è stata chiusa precauzionalmente. Nella notte appena trascorsa, un altro muro di contenimento è crollato a Santa Margherita Ligure, in via Privata Luigi Bozzo, con l’intervento dei vigili del fuoco di Genova e della polizia locale. Ulteriore allerta per uno smottamento a Genova, in via Costa d’Erca, nel quartiere di Voltri, dove i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente.