Maltempo Friuli, maree sostenute: picco di 129cm a Grado

Una depressione atlantica nel suo passaggio da ovest verso est sull’Italia interessa principalmente le regioni centrali e marginalmente anche il Friuli Venezia Giulia. La depressione favorisce maree sostenute. Domenica in giornata affluiranno correnti più secche settentrionali. Lo rende noto la Sala Operativa Regionale, che per le prossime ore prevede cielo coperto con precipitazioni deboli o moderate; più abbondanti al confine col Veneto, quota neve sui 1000 metri circa. Soffierà vento moderato in prevalenza da nord-est. Domenica prevalenza di bel tempo.
Nella mattinata non sono pervenute alla Sala Operativa Regionale segnalazioni riferite ad episodi di acqua alta lungo il perimetro costiero. Si segnala la rimobilitazione di una frana lungo la strada comunale Via Porzus in comune di Attimis.
A seguito del picco di marea registrato nella mattinata di oggi a Grado che ha raggiunto il valore di 129cm alle ore 07:25, senza provocare alcuna criticità, nella giornata odierna si attende un ulteriore picco previsto pari a 100cm. Alle ore 11:45 il mareometro di Grado registra il livello di 88cm, in diminuzione. Per domani si prevede marea sostenuta, con picco di marea al di sopra dei 110cm, ma inferiore al picco odierno.
Le Squadre Comunali di Protezione Civile dei comuni di Grado e Lignano hanno presidiato il territorio senza riscontrare criticità.
