Maltempo Friuli, quota neve a 700 metri e alta marea sostenuta sulla costa in serata

Un veloce fronte atlantico passerà sul Friuli Venezia Giulia nella giornata di lunedì 16 febbraio, portando a una diminuzione della pressione atmosferica sull’Adriatico. Nelle prossime ore – segnala la Sala Operativa Regionale della Protezione Civile – saranno possibili deboli precipitazioni sparse e intermittenti con quota neve a 700 metri. In serata avremo alta marea sostenuta sulla costa. Nella mattinata non sono pervenute alla Sala Operativa Regionale segnalazioni di criticità dovute all’ acqua alta lungo il perimetro costiero. In serata è previsto un ulteriore picco di marea che a Grado intorno alle ore 22:30 potrà essere tra i 128 e i 135cm sullo zero mareografico di Punta Salute.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.