Maltempo Friuli-Venezia Giulia: almeno 2 metri di neve nel Gruppo del Canin

L’intenso fronte che da ieri ha interessato il Friuli-Venezia Giulia si sta esaurendo e spostando sui Balcani. Un altro fronte molto più debole, passerà domani in giornata. Secondo quanto riporta la Sala Operativa Regionale, l’intensa nevicata ha portato, in media, 50-70 cm di neve fresca oltre i 1500 m, valori inferiori ma comunque significativi, tra i 20 e 40 cm, si sono avuti fino a 800 m di quota. Lo spessore totale di neve al suolo, in quota, oscilla tra 100-200 cm con valori anche superiori nel Gruppo del Canin, mentre si segnala che a Piancavallo, Sella Nevea, Cave del Predil e Passo della Mauria si sono raggiunti e anche superati i 100 cm al suolo.

Nel pomeriggio e in serata le precipitazioni tenderanno a cessare ovunque o, comunque saranno molto deboli. La marea sarà ancora sostenuta nella notte. Dall’inizio dell’allerta sono pervenute alla Sala Operativa Regionale diverse segnalazioni di allagamenti.

Le interruzioni della corrente elettrica in Val Resia sono state ripristinate nella mattinata. Sono inoltre ascrivibili al maltempo 25 di chiamate di emergenza giunte al Numero Unico 112 dalle ore 22:45 a fine evento. Attualmente si registra il superamento delle soglie di guardia per i seguenti idrometri

Bacino del Tagliamento:

– Ponte Armistizio (Arzino)

Bacino del Cormor:

– Idrometro di Zavattina

Si è registrato l’innalzamento de i corsi d’acqua di risorgiva al di sopra dei livelli di guardia:

– Pocenia (Stella)

– Panigai (Sile)

I valori degli invasi, sono al di sotto dei livelli di guardia. La sola diga del Tul sta scaricando una portata di 20 mc/s inferiore comunque alla portata di attenzione. L’invaso di Salcano (Isonzo) sta scaricando una portata lievemente inferiore ai 350 mc/s.

