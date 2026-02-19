Maltempo Friuli-Venezia Giulia: oggi mezzo metro di neve fresca oltre i 1000 metri

Oggi il Friuli-Venezia Giulia è interessato dal passaggio di una depressione atlantica che determina l’afflusso di correnti umide da sud in quota e di Scirocco al suolo. Da mezzanotte sono cadute le prime piogge, in genere deboli, su pianura, costa e valli del Natisone con accumuli ovunque inferiori a 10 mm rilevati nel corso della notte. Come riporta la Sala Operativa Regionale, nelle prossime ore le precipitazioni si intensificheranno e si estenderanno anche alla zona montana, raggiungendo la massima intensità tra la tarda mattinata e il pomeriggio. Complessivamente si attendono precipitazioni intense sulla zona montana (accumuli massimi fino a 70-90 mm sulle Prealpi) e sull’alta pianura, abbondanti su bassa pianura e costa. Quota neve a 1000 metri circa sulla fascia prealpina più esposta verso la pianura, mentre sarà più bassa altrove, anche a partire da 400 metri nelle valli più interne. Gli accumuli di neve fresca potranno raggiungere i 50 cm a quote intorno a 1000 metri. Su bassa pianura e costa soffierà Scirocco moderato, in particolare nelle ore centrali della giornata quando sarà sostenuto. In quota soffierà vento sostenuto da sud, specie sulle Prealpi Giulie. Saranno inoltre possibili mareggiate sulla costa tra Lignano e Grado e acqua alta in tarda serata.

Nel corso della allerta non sono pervenute alla Sala Operativa Regionale segnalazioni di criticità dovute all’acqua alta lungo il perimetro costiero.

Il picco di marea registrato ieri a Grado ha raggiunto il valore di 129 cm alle ore 23:30, senza provocare alcuna criticità. Alle ore 06:45 il mareometro di Grado registrava il livello di 39 cm. Nel corso della giornata sono previsti 2 ulteriori picchi di marea che a Grado intorno alle ore 11 potrà essere tra i 103 e i 119 cm e alle ore 23:15 tra i 128 e i 151 cm sullo zero mareografico di Punta Salute.

