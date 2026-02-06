Maltempo Friuli-Venezia Giulia: oggi neve oltre i 1000 metri, acqua alta in mattinata

Correnti atlantiche raggiungono l’Italia con deboli fronti occidentali; sul Friuli-Venezia Giulia ne passerà uno oggi, che darà luogo anche ad una depressione sull’Alto Adriatico. Di conseguenza le maree, già sostenute del periodo, tendono ad essere ulteriormente accentuate nei valori massimi. Secondo quanto riporta la Sala Operativa Regionale, dalle ore 7 di oggi, e per la giornata, si prevede cielo coperto su tutta la regione con piogge deboli o moderate e deboli nevicate oltre i 1000 metri circa. Sulla costa possibilità di acqua alta intorno a mezzogiorno. Dall’attivazione dello stato di allerta non sono pervenute alla Sala Operativa Regionale e alla centrale del Numero Unico di Emergenza (NUE 112) segnalazioni di criticità sul territorio. In via precauzionale, diverse squadre comunali sono state attivate per le attività di monitoraggio, in virtù della condizione di attenzione determinata dalle precipitazioni registrate nelle ore precedenti. La SOR segnala inoltre che uno dei sensori dedicati al monitoraggio della frana di Cazzaso, in relazione alle precipitazioni cumulate, ha registrato un segnale di movimento che ha temporaneamente superato la prima soglia di allertamento, rientrando successivamente nei valori di normalità.

Tutti i corsi d’acqua monitorati risultano attualmente al di sotto dei livelli di guardia, ad eccezione dell’idrometro di Panigai sul fiume Sile, i cui livelli idrometrici sono in lenta ma progressiva diminuzione. Nel corso della serata di ieri si è registrato il picco di marea che, per la località di Grado, ha raggiunto il valore di 118 cm. Non sono state segnalate criticità.

