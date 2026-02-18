Maltempo Friuli-Venezia Giulia: picchi di alta marea a Grado, domani nuovo peggioramento

Sul Friuli-Venezia Giulia affluiscono correnti in quota nord-occidentali secche e stabili. Intorno alle ore 23 è stato raggiunto il picco di alta marea con 117 cm (rif. Mareografo di Punta Salute) rilevati a Grado. Secondo quanto riporta la Sala Operativa Regionale, nelle prossime ore il tempo sarà stabile con nuvolosità in aumento dal pomeriggio. In serata, sempre intorno alle ore 23, verrà raggiunto un nuovo picco di alta marea con altezza del mare prevista poco oltre i 120 cm ( rif. Mareografo di Punta Salute) a Grado. Domani invece è atteso un deciso peggioramento del tempo su tutta la regione con precipitazioni da abbondanti ad intense e vento di Scirocco sostenuto.

Nel corso della allerta non sono pervenute alla Sala Operativa Regionale segnalazioni di criticità dovute all’ acqua alta lungo il perimetro costiero. In dettaglio, il picco di marea registrato ieri a Grado non ha provocato alcuna criticità. Alle ore 06:45 il mareometro di Grado registrava un livello di 50 cm. In serata è previsto un ulteriore picco di marea che a Grado intorno alle ore 23:30 potrà essere tra i 125 e i 140 cm sullo zero mareografico di Punta Salute.

