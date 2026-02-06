Maltempo Friuli-Venezia Giulia: piogge in esaurimento, marea in aumento

Nelle ultime 12 ore il Friuli-Venezia Giulia è stato interessato da piogge deboli o moderate in pianura, solo localmente un po’ più abbondanti sulla costa e ci sono state deboli nevicate oltre i 1200 metri sulle Alpi Carniche, oltre gli 800 metri sulle Alpi Giulie. Sulla costa il livello della marea è in innalzamento. Secondo quanto riportato dalla Sala Operativa Regionale, nel pomeriggio è previsto un lieve miglioramento con un progressivo afflusso di correnti settentrionali meno umide in quota. Nelle prime ore del pomeriggio possibili ancora deboli precipitazioni sparse, ma che saranno in esaurimento. Sulla costa è prevista alta marea fino alla prima parte del pomeriggio, con possibile acqua alta. Successivamente è prevista alta marea sostenuta per le ore centrali di sabato, ma con valori inferiori rispetto a quelli odierni.

Nella mattinata non sono pervenute alla Sala Operativa Regionale segnalazioni riferite all’allerta in corso. Sono 2 le chiamate pervenute alla centrale del Numero Unico di Emergenza (NUE 112) da Campoformido per un allagamento di abitazione e da Grado per un ramo pericolante in area privata.

Tutti i corsi d’acqua monitorati risultano attualmente al di sotto dei livelli di guardia. Permane il superamento del livello di guardia all’idrometro di Panigai sul fiume Sile con livelli idrometrici in diminuzione. A seguito del picco di marea della scorsa notte registrato a Grado che ha raggiunto il valore di 119 cm, senza provocare alcuna criticità, nella giornata odierna si attende un ulteriore picco previsto pari a 117 cm. Alle ore 12 il mareometro di Grado ha registrato il livello di 115 cm, quasi al picco previsto. Anche per questo evento non sono pervenute segnalazioni dal territorio.

