Maltempo Friuli-Venezia Giulia: quota neve a 700 metri, acqua alta in serata

Un veloce fronte atlantico passerà sul Friuli-Venezia Giulia nella giornata di oggi portando a una diminuzione della pressione atmosferica sull’Adriatico. Secondo quanto riporta la Sala Operativa Regionale, nelle prossime ore saranno possibili deboli precipitazioni sparse e intermittenti con quota neve a 700 metri. In serata attesa alta marea sostenuta sulla costa con un picco di acqua alta che potrebbe superare i +120 cm ZMPS. Nella mattinata non sono pervenute alla Sala Operativa Regionale segnalazioni riferite ad episodi di acqua alta lungo il perimetro costiero. Il picco di marea registrato nella mattinata di oggi a Grado ha raggiunto il valore di 135 cm alle ore 08:30, senza provocare alcuna criticità. Alle ore 11:45 il mareometro di Grado registra il livello di 82 cm, in diminuzione. La Squadra Comunale di Protezione Civile del comune di Grado ha presidiato il territorio senza riscontrare criticità.

