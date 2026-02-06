Maltempo Giappone, nuovo round di forti nevicate nel weekend: bufere in corso nell’Hokkaido | FOTO e VIDEO

Il Giappone si sta preparando per un potente sistema invernale questo weekend, con la massa d’aria più fredda della stagione che si dirigerà verso sud, portando forti nevicate in ampie zone del Paese e aumentando il rischio di gravi interruzioni dei trasporti in vista delle elezioni nazionali. Secondo l’Agenzia Meteorologica Giapponese, il sistema, che si sta muovendo verso il Mare di Okhotsk, si è rafforzato a partire dal pomeriggio di oggi, attirando aria fredda intensa e alimentando diffuse nevicate fino a domenica 8 febbraio in aree come Hokkaido e nelle regioni che si affacciano sul Mar del Giappone. L’agenzia ha affermato che anche la regione meridionale del Kanto, compresi i 23 distretti di Tokyo, potrebbe registrare accumuli di neve durante il fine settimana.

L’Hokkaido sta già sperimentando intense nevicate, come quella che ha colpito Sapporo, come mostrano le immagini a corredo dell’articolo. Una vera e propria tempesta di neve ha interessato Asahikawa, sempre nell’Hokkaido, con forti venti che hanno ridotto la visibilità sulle strade.

Sono previste nevicate fino a 50cm in alcune zone di Hokkaido nelle 24 ore fino a sabato mattina e ulteriori 50cm nelle 24 ore fino a domenica mattina, con accumuli simili previsti anche nella regione di Tohoku. Alcune delle nevicate più intense sono previste nella regione di Hokuriku, dove potrebbero cadere fino a 70cm nelle 24 ore fino a domenica mattina e altri 70cm nelle 24 ore fino a lunedì mattina, mentre la regione di Chugoku potrebbe registrare fino a 70cm di neve nelle 24 ore fino a lunedì mattina.

Previsti disagi diffusi

La East Japan Railway ha annunciato che, a causa delle nevicate, vi è la possibilità di significativi ritardi nei treni, cambi di destinazione e sospensioni del servizio nell’area metropolitana di Tokyo, e ha esortato gli utenti a tenere d’occhio le previsioni meteo.

L’agenzia meteorologica ha esortato i residenti a prestare attenzione alle interruzioni dei trasporti causate da bufere di neve, forti nevicate, forti venti e onde alte, e ha avvertito di un aumento del rischio di valanghe nelle zone in cui i livelli di neve sono già ben al di sopra della media. L’agenzia ha inoltre messo in guardia dall’accumulo di neve sulle linee elettriche e sugli alberi.

Le gravi condizioni coincidono con le elezioni nazionali della Camera bassa di domenica, spingendo il Primo Ministro Sanae Takaichi a tenere una riunione dei Ministri martedì e ad avvertire i funzionari elettorali e gli elettori di stare in allerta per il peggioramento delle condizioni meteorologiche nel fine settimana.

La vita dei giapponesi è già stata messa a dura prova dalle forti nevicate nei giorni scorsi. Le autorità affermano che almeno 42 persone sono morte in tutto il Giappone dal 20 gennaio a causa delle rigide condizioni invernali e delle forti nevicate. In totale, 444 persone hanno riportato ferite gravi o lievi.

Forte nevicata a Sapporo, in Giappone