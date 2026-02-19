Maltempo Giappone, Sapporo nella morsa della neve: la furia della tormenta provoca tragico incidente | FOTO e VIDEO

Questa mattina Sapporo, Hokkaido, è stata avvolta da una bufera di neve intensa, che ha trasformato la città in un paesaggio irreale, con tetti e strade coperti da oltre un metro di bianco scintillante. La bellezza gelida ha però provocato un incidente mortale: 3 uomini impegnati a spalare la neve da un magazzino sono stati travolti dal peso della coltre, e uno di loro, un 69enne, ha perso la vita. Gli altri 2 , seppur feriti, sono stati ricoverati e dovrebbero sopravvivere. La polizia indaga sulle circostanze dell’incidente, mentre Sapporo resta sospesa tra la poesia della neve e la crudezza del rischio, ricordando quanto la stagione invernale possa essere affascinante e spietata allo stesso tempo.

Maltempo in Giappone, Sapporo nella morsa della neve