Maltempo Grecia, frana a Olimpia: piogge eccezionali destabilizzano i pendii del Peloponneso

Nelle ultime ore la zona di Antica Olimpia, nel Peloponneso occidentale, è stata colpita da un movimento franoso improvviso che ha interessato un versante collinare a ridosso di un’area abitata. Il cedimento ha coinvolto una porzione di pendio, causando deformazioni del terreno e danni diretti a un’abitazione unifamiliare, costringendo i residenti ad abbandonare la casa per motivi di sicurezza. Secondo le prime ricostruzioni, la frana si è sviluppata in modo rapido e localmente distruttivo, con il terreno che ha iniziato a “scorrere” e a perdere stabilità, compromettendo muri di contenimento, recinzioni e parte delle strutture perimetrali.

All’interno dell’edificio sono state segnalate crepe e lesioni compatibili con un cedimento differenziale, tipico dei casi in cui il suolo sottostante si muove in modo irregolare.

Perché il versante ha ceduto: il ruolo delle piogge persistenti

Dal punto di vista meteorologico e idrogeologico, l’episodio si inserisce in un contesto estremamente favorevole all’innesco di frane superficiali. Le piogge intense e prolungate che hanno interessato il Peloponneso negli ultimi giorni hanno determinato una progressiva saturazione del suolo, con due conseguenze chiave:

aumento del peso dei materiali (terreno più “carico” d’acqua);

(terreno più “carico” d’acqua); riduzione della coesione interna e dell’attrito tra gli strati superficiali.

In altre parole, quando l’acqua penetra nel terreno e riempie gli spazi vuoti tra le particelle, il pendio perde la sua capacità di “reggere” e può collassare anche senza un singolo evento estremo. È uno scenario tipico delle frane da piogge continue, spesso più insidioso di quello legato a un nubifragio isolato.

Verifiche urgenti e rischio di nuovi cedimenti

Le autorità locali hanno disposto accertamenti geotecnici immediati, con l’obiettivo di valutare la stabilità residua del versante e la sicurezza dell’edificio. Il punto più delicato, in questi casi, è capire se il movimento si sia già esaurito oppure se il pendio stia entrando in una fase di evoluzione più lenta ma persistente, con possibilità di ulteriori cedimenti.

Olimpia, patrimonio UNESCO e rischio idrogeologico: un equilibrio difficile

L’episodio riporta al centro un tema molto sensibile: la gestione del rischio in aree sottoposte a vincoli paesaggistici e culturali, come il sito UNESCO di Olimpia. In questi contesti, anche interventi preventivi (drenaggi, consolidamenti, opere di contenimento) possono richiedere tempi lunghi e autorizzazioni complesse.

Nel frattempo, la persistenza di una circolazione depressionaria sul settore egeo-occidentale continua a mantenere elevata la probabilità di nuove piogge: con suoli già saturi, basta poco per riattivare frane secondarie o movimenti di massa su versanti fragili.