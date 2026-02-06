Maltempo Grecia, Mykonos colpita da un violento temporale: fulmini impressionanti | VIDEO

Mykonos, isola simbolo dell’estate greca, ha vissuto nella notte un episodio di maltempo intenso che ha ricordato quanto il Mediterraneo, anche in piena stagione fredda, possa generare temporali di notevole energia e spettacolarità. Il sistema che ha interessato l’area si è comportato come un temporale marittimo ben organizzato, con nubi convettive profonde, piogge a tratti intense e soprattutto una attività elettrica impressionante, in grado di illuminare l’orizzonte per lunghi minuti con scariche ravvicinate.

Un temporale “da mare”: perché si è sviluppato proprio sull’Egeo

Dal punto di vista meteorologico, l’episodio si inserisce in un contesto molto tipico dell’inverno mediterraneo: aria fredda in quota in scorrimento sopra un bacino ancora relativamente mite, in questo caso il Mar Egeo. Questa combinazione crea un forte gradiente termico verticale e favorisce la formazione di instabilità marcata, cioè un ambiente dove l’aria calda e umida dei bassi strati tende a salire rapidamente, condensare e generare colonne convettive robuste.

In presenza di convergenze nei bassi livelli e di un minimo depressionario anche solo moderato, la convezione può diventare persistente e ben strutturata, con celle temporalesche capaci di rigenerarsi sullo stesso settore per diverse ore.

Fulmini fitti e nubi profonde: il segnale di una convezione “matura”

Le immagini e i video raccolti durante la notte mostrano un elemento molto chiaro: la frequenza dei fulmini è stata elevata, con numerose scariche nube-suolo e nube-nube, spesso concentrate in pochi secondi. Questo tipo di attività elettrica è tipico dei temporali con forti correnti ascensionali, dove il ghiaccio e i cristalli in quota interagiscono intensamente, separando le cariche elettriche e generando continui scaricamenti.

Un dettaglio interessante è la presenza di basi nuvolose basse, segnale di aria molto umida nei primi strati e di un sistema convettivo che ha trovato carburante sufficiente per mantenersi attivo. Il risultato visivo è stato quasi surreale: lampi capaci di trasformare la notte in giorno, rivelando per un istante la struttura delle nubi e la stratificazione del sistema.

Un evento che ha anche valore documentale

Oltre all’impatto scenografico, episodi come questo sono importanti perché mostrano in modo concreto come le isole dell’Egeo rispondano alle dinamiche invernali: anche in presenza di un’orografia modesta, il mare diventa il vero motore del temporale, fornendo umidità e calore latente.

Mykonos, spesso associata solo a spiagge e turismo estivo, diventa così un esempio perfetto di meteorologia mediterranea invernale, dove il contrasto termico tra mare e quota può produrre temporali intensi e altamente elettrici.

In sintesi, la notte appena trascorsa conferma un concetto chiave: quando l’aria fredda entra in quota sopra un Mediterraneo ancora energetico, anche le isole più “estive” possono ritrovarsi sotto scenari di maltempo degni delle fasi più dinamiche della stagione.