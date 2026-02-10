Maltempo Grecia, notte di paura a Chio: eccezionale grandinata, nubifragi e allagamenti | FOTO e VIDEO

Durante la notte tra lunedì e martedì, l’area di Vrontados, a nord della città di Chio, è stata interessata da un episodio di grandine di notevole intensità e durata, che molti residenti definiscono senza precedenti per la zona. Il fenomeno si è sviluppato quando una cella temporalesca particolarmente attiva ha attraversato l’isola, producendo grandine con diametro fino a circa 1 centimetro, accompagnata da raffiche di vento e precipitazioni molto abbondanti. In pochi minuti, le superfici stradali e i cortili si sono ricoperti di uno strato bianco, conferendo al paesaggio un aspetto quasi nevoso e innescando deflussi rapidi lungo le vie urbane.

Dopo la grandine: piogge violente e allagamenti localizzati

Subito dopo la fase più intensa di grandine, il sistema convettivo ha continuato a scaricare piogge di forte intensità, determinando allagamenti localizzati e temporanee difficoltà nella circolazione. La stazione dei Vigili del Fuoco di Chio è intervenuta preventivamente nella zona di Daskalopetra, per monitorare i flussi d’acqua provenienti dai versanti collinari e ridurre il rischio di criticità improvvise.

Danni all’agricoltura: agrumeti colpiti e perdite segnalate

Dalle prime valutazioni si segnalano danni significativi alle colture di agrumi e ad altre produzioni agricole, con diversi agricoltori che riportano perdite estese o, in alcuni casi, totali. Episodi di questa portata risultano insoliti per il periodo e richiamano l’attenzione su una tendenza sempre più osservata nel Mediterraneo: fenomeni localizzati ma estremi, capaci di produrre impatti rilevanti in tempi molto brevi.

Il contesto meteo: saccatura fredda sull’Egeo e temporali autorigeneranti

L’episodio si inserisce in una fase di instabilità atmosferica che sta interessando più settori della Grecia, con temporali, piogge intense e grandinate sporadiche. La presenza di una saccatura fredda in quota sull’Egeo, unita al persistente flusso umido da sud-ovest, ha favorito la formazione di celle temporalesche autorigeneranti, localmente grandinigene, soprattutto nelle aree con orografia accentuata come quella di Chio.