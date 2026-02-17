Maltempo Grecia, Peloponneso sotto assedio: nubifragi persistenti in Messenia, dissesto idrogeologico in aumento e collegamenti interrotti | FOTO

La Grecia meridionale sta vivendo in queste ore una delle fasi di maltempo più critiche della stagione, con il Peloponneso – e in particolare la Messenia e il massiccio del Taigeto – investiti da piogge persistenti e localmente torrenziali. Non si tratta del classico passaggio perturbato di poche ore: la struttura depressionaria in azione sul Mediterraneo orientale sta mantenendo attivo un richiamo umido continuo, alimentando rovesci ripetuti e un progressivo peggioramento della risposta del territorio.

Una depressione “bloccata” che continua ad alimentare piogge intense

Dal punto di vista sinottico, la configurazione è dominata da un vortice ciclonico posizionato tra Egeo e Mediterraneo orientale. Questa circolazione, ruotando in senso antiorario, convoglia verso il Peloponneso masse d’aria molto umide dai quadranti meridionali.

Il risultato è un flusso che, impattando contro l’orografia del Taigeto, viene forzato a sollevarsi: un meccanismo classico di stau che trasforma una semplice perturbazione in un evento di piogge insistenti e ad alta efficienza precipitativa.

In questi casi, non è tanto il singolo temporale a fare la differenza, quanto la somma di ore e ore di rovesci che continuano a rigenerarsi sulle stesse aree.

Terreni saturi e versanti instabili: il rischio non è più solo meteorologico

Il nodo più delicato, ora, non riguarda più soltanto le precipitazioni in sé, ma lo stato del suolo. La Messenia arriva a questo episodio con terreni già provati da impulsi precedenti: la saturazione idrica sta raggiungendo livelli tali da ridurre drasticamente la capacità di drenaggio naturale.

Quando suoli saturi si combinano con:

forti pendenze ,

, litologie predisponenti ,

, valloni incisi e canaloni ,

e , piogge persistenti,

il rischio evolve rapidamente verso frane, colate detritiche e cedimenti improvvisi della viabilità, soprattutto lungo le strade montane che collegano Kalamata con l’interno.

Allerta massima e richiesta di emergenza: la situazione è seria

Il segnale più forte arriva dalle autorità locali: la Regione del Peloponneso ha innalzato l’allerta al livello rosso, chiedendo la dichiarazione dello stato di emergenza per l’intera Messenia. È un passaggio che non viene attivato per eventi ordinari, e indica una percezione concreta di pericolo per popolazione e infrastrutture.

Sul territorio, la criticità è già evidente: diverse arterie risultano interrotte o chiuse per frane e dissesti, con blocchi che interessano collegamenti strategici tra i piccoli centri montani e la rete di fondovalle. In alcuni tratti, non si parla più di smottamenti marginali: si tratta di cedimenti della carreggiata tali da imporre la chiusura totale.

Taigeto: una “macchina da frane” quando piove così

Il massiccio del Taigeto è uno dei settori più esposti perché combina pendenze marcate, valloni stretti e versanti che reagiscono in modo rapido alle piogge eccezionali. In questo contesto, anche misure come l’evacuazione preventiva di alcuni abitati non sono un eccesso di prudenza, ma un’indicazione chiara del rischio di isolamento e di dissesto esteso.

Le prossime ore: attenzione massima, perché il sistema non è ancora esaurito

La persistenza della circolazione ciclonica lascia intendere che la fase più delicata possa proseguire anche nelle prossime ore. E in meteorologia del rischio questo è un punto decisivo: ulteriori rovesci su suoli già saturi possono far “saltare” l’equilibrio residuo dei versanti, innescando nuovi movimenti franosi anche dove finora non si erano manifestati.

In sintesi, il Peloponneso sta affrontando un evento che unisce maltempo prolungato e instabilità idrogeologica crescente: una combinazione tipica degli episodi più pericolosi nel Mediterraneo, dove la vera emergenza spesso inizia quando la pioggia non smette più.