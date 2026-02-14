Maltempo Grecia: venti di tempesta su Creta, atterraggi a rischio e voli dirottati tra Atene e Chania | VIDEO

Nelle ultime ore la Grecia meridionale è entrata in una fase di maltempo severo ad alto impatto, con un focus particolare sull’isola di Creta, dove il vento sta raggiungendo intensità pienamente invernali e, in alcuni tratti, addirittura di tempesta. In diversi settori esposti si registrano condizioni compatibili con forza 10 della scala Beaufort, un livello che non si traduce soltanto in mare molto agitato, ma in una reale criticità per infrastrutture, collegamenti e trasporti.

Creta nella morsa del vento: il ruolo del gradiente barico

Dal punto di vista sinottico, l’episodio è legato a un marcato gradiente di pressione tra Mediterraneo centrale ed Egeo: quando la differenza barica diventa così netta, il flusso atmosferico tende ad accelerare in modo drastico, attivando correnti occidentali e sud-occidentali tese e persistenti.

Su Creta, però, entra in gioco un fattore decisivo: l’orografia. L’isola è attraversata da catene montuose che superano abbondantemente i 2000 metri, e questo rilievo imponente funziona come un “acceleratore naturale”, favorendo fenomeni di canalizzazione e speed-up del vento soprattutto lungo le coste settentrionali e in prossimità dei corridoi più esposti.

Il risultato è un quadro con raffiche violente, improvvise e irregolari, spesso accompagnate da turbolenza marcata.

Aeroporto di Chania: quando il vento diventa un limite operativo

Le conseguenze più immediate si stanno osservando sul traffico aereo, con ripercussioni sugli scali più vulnerabili, tra cui Chania. In queste condizioni, il problema non è solo l’intensità del vento in sé, ma la sua componente trasversale rispetto all’asse di pista: il cosiddetto crosswind, che può rendere estremamente complesso (o non consentito) l’atterraggio.

Emblematico il caso del collegamento Atene–Chania, dove l’aereo ha tentato più volte la procedura di avvicinamento, effettuando circuiti di attesa per circa venti minuti. Tuttavia, la persistenza di raffiche oltre le soglie operative ha imposto la scelta più prudente: interruzione della manovra e rientro verso l’aeroporto di Atene.

È importante sottolineare un punto tecnico: anche con aeromobili moderni e sistemi avanzati, le procedure di sicurezza non consentono compromessi. Quando il vento supera i limiti stabiliti, il dirottamento o il ritorno alla base non sono “scelte”, ma la normale applicazione dei protocolli.

Perché questi episodi sono così critici

Eventi del genere mostrano in modo estremamente concreto come una combinazione di tempesta di vento + mare agitato + rilievi complessi possa trasformare una fase meteo in un problema logistico reale, con ritardi, cancellazioni e difficoltà nei collegamenti tra isole e continente.

E soprattutto ricordano che, in meteorologia operativa, il vento non è mai un dettaglio: è spesso il parametro che decide se un territorio resta connesso o, temporaneamente, si isola.