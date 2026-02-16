Maltempo Grecia: violenta mareggiata sul Golfo Saronico, raffiche improvvise al Pireo e banchine portuali sotto stress | VIDEO

Nella mattinata di odierna, il settore portuale di Drapetsona (area del Nuovo Molo, nel comprensorio del Pireo) ha registrato una fase di ventilazione sostenuta, con raffiche improvvise e irregolari coerenti con un temporaneo rinforzo delle correnti da nord–nordest sul Golfo Saronico. Si tratta di un comportamento tutt’altro che raro in presenza di circolazioni settentrionali, specialmente quando l’Egeo e le aree costiere attorno ad Atene entrano sotto l’influenza di un regime di venti “meltemi-like”, anche se in forma debole o parzialmente localizzata. In queste condizioni, la velocità del vento può oscillare rapidamente tra valori moderati e colpi più intensi, con punte che nelle aree esposte arrivano con facilità nella fascia dei 40–50 km/h, soprattutto in prossimità delle banchine e delle infrastrutture marittime.

Un vento che accelera: la “firma” della canalizzazione costiera

L’aspetto più interessante, dal punto di vista meteorologico operativo, è che il vento sul litorale tra Pireo e Drapetsona tende spesso a risultare più forte rispetto a quanto osservato poche centinaia di metri all’interno.

La ragione è legata alla morfologia costiera: il tratto di golfo e le strutture portuali creano un vero e proprio effetto di incanalamento, in grado di comprimere il flusso e accelerarlo. Questo fenomeno può determinare un incremento percepibile anche di 1–2 gradi Beaufort rispetto al vento medio previsto per l’area urbana.

In pratica, la città può apparire “solo ventosa”, mentre sul molo la situazione diventa rapidamente quasi burrascosa, con raffiche più secche e improvvise.

Perché le raffiche aumentano proprio al mattino

Un altro elemento chiave riguarda l’orario. Nelle prime ore del giorno, il contrasto termico tra la superficie marina (relativamente più mite) e l’aria più fredda in arrivo dal settore continentale favorisce un rimescolamento più efficace nello strato limite costiero, aumentando la probabilità di raffiche improvvise e irregolari.

Questo è uno dei motivi per cui le banchine e i moli, specie quelli più esposti, possono sperimentare una ventilazione nettamente superiore rispetto a quella percepita in città.

Impatti pratici: attenzione per droni, riprese e attività sul molo

In un contesto come quello osservato oggi, l’aspetto più delicato non è tanto il vento “medio”, quanto la sua variabilità: raffiche brevi ma intense possono colpire all’improvviso, rendendo più rischiose attività come riprese video, voli con drone, lavori portuali in aree esposte e passeggiate lungo i tratti terminali del molo.

In presenza di raffiche che superano i 40 km/h, anche un semplice camminamento può diventare insidioso, soprattutto nei punti dove il vento arriva trasversalmente e senza ostacoli.

Un episodio locale, ma tipico del Golfo Saronico

In sintesi, la situazione osservata a Drapetsona è un esempio molto concreto di meteorologia “reale”: non serve un ciclone profondo per creare condizioni fastidiose o operative complesse. Basta una ventilazione settentrionale moderata, combinata con l’orografia e la geometria della costa, per trasformare un vento normale in un episodio di raffiche forti e improvvise, perfettamente coerente con la dinamica del Golfo Saronico.