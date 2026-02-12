Maltempo Grecia, violento tornado tra Borsi e Varda: alberi sradicati, tetti scoperchiati e viabilità nel caos | FOTO

Nelle ultime ore una severa ondata di maltempo ha interessato la Grecia occidentale, con fenomeni tempestosi e locali trombe d’aria che hanno provocato danni significativi alle infrastrutture e alla rete viaria in più distretti. Particolarmente colpita l’area di Pyrgos e dell’Elide settentrionale, dove un tornado ha attraversato l’asse provinciale Borsi-Varda causando gravi criticità alla circolazione stradale e danni diffusi a edifici, aziende e vegetazione.

Secondo le testimonianze locali, il vortice si è sviluppato rapidamente assumendo le caratteristiche di un tornado a vita relativamente breve, ma con raffiche tali da scoperchiare tetti, infrangere infissi e vetrine e abbattere numerosi alberi lungo le principali arterie viarie.

Sull’asse Borsi-Varda grossi tronchi e rami sono precipitati sulla carreggiata, trasformando la strada in un percorso a ostacoli e imponendo la chiusura temporanea al traffico per garantire la sicurezza di automobilisti e residenti.

Contestualmente, lo stesso sistema perturbato ha innescato condizioni di spiccata instabilità anche lungo tratti della costa ionica, con frane e smottamenti segnalati in zone come Paleokastritsa e nell’area di Preveza, dove le intense piogge hanno favorito movimenti di terreno e ulteriori problemi alla rete stradale locale.

Le autorità e i servizi di protezione civile sono intervenuti con rapidità, rimuovendo gli alberi caduti, ripulendo la sede stradale e lavorando al ripristino delle principali linee elettriche e di comunicazione danneggiate dal maltempo.

Nonostante la violenza dei fenomeni e l’entità dei danni materiali, al momento non risultano feriti, ma la conta complessiva dei danni è ancora in corso e proseguirà nelle prossime ore, man mano che tecnici e squadre di emergenza completeranno i sopralluoghi nelle aree più colpite.

Le autorità rimangono in stato di allerta per possibili nuovi episodi di tempo severo, invitando la popolazione a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali e a evitare spostamenti non necessari nelle zone dove la stabilità del terreno e degli alberi potrebbe essere ancora compromessa.