Maltempo, importante nevicata in corso in Abruzzo: Ovindoli Monte Magnola imbiancata | FOTO

Una nevicata intensa e persistente sta interessando in queste ore l’Abruzzo. Tra le località più colpite spicca Ovindoli Monte Magnola, dove nella serata di sabato i fiocchi stanno cadendo con continuità, accompagnati da vento e temperature rigide. Le webcam locali posizionate mostrano uno scenario da pieno inverno: auto completamente sepolte, strutture ricoperte da uno spesso strato di neve fresca e piste ormai indistinguibili sotto il manto bianco. In alcune inquadrature la precipitazione risulta talmente fitta da ridurre drasticamente la visibilità, segno di un’intensità notevole del fenomeno.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.