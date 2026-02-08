Maltempo in Basilicata: un fulmine danneggia la Chiesa Madre di Moliterno

Nella notte a Moliterno, in provincia di Potenza, durante un temporale un fulmine ha colpito la cupola della Chiesa madre provocando danni all’edificio sacro. Danneggiata la copertura della chiesa e pezzi di pietra sono caduti anche all’interno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno delimitato l’area interessata e per ragioni di precauzione non si è tenuta la messa mattutina. Anche un vicolo adiacente la chiesa madre è stato chiuso per ragioni di sicurezza. Ad accorgersi dell’accaduto in mattinata è stato il parroco che ha dato l’allarme facendo intervenire i vigili del fuoco e avvisando il sindaco Antonio Rubino e i tecnici comunali per gli adempimenti dell’ente locale.

In attesa di svolgere tutti gli accertamenti, la parrocchia appartenente alla diocesi di Tursi-Lagonegro è stata temporaneamente chiusa. Il primo cittadino ha reso noto che non ci sono ”pericoli di altri crolli imminenti” e ha espresso fiducia nel rapido ripristino perché ”nei secoli la nostra chiesa è stata colpita, riparata, allargata, chiusa e sempre riaperta”.

