Maltempo in Brasile, violento temporale colpisce Ribeirão Preto | VIDEO

Un intenso temporale ha colpito Ribeirão Preto, nello Stato di San Paolo, in Brasile, nel pomeriggio di sabato 7 febbraio, causando disagi e danni in diverse zone urbane. Secondo l’Istituto Nazionale di Meteorologia (INMET), nel centro cittadino sono stati registrati 42 mm di pioggia in poche ore, provocando rapidi allagamenti. La società RP Mobi, responsabile della gestione del traffico, ha segnalato allagamenti in almeno cinque viali e due strade principali. Le forti raffiche di vento hanno inoltre causato la caduta di alberi, determinando temporanee interruzioni della circolazione. Nel quartiere Jardim Irajá, i rifiuti in attesa di raccolta sono stati trascinati dalla corrente. Il maltempo ha portato anche alla cancellazione del Brazilian Bacon Day allo Stadio Santa Cruz, dopo il crollo parziale del palco, con un ferito lieve.