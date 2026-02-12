Maltempo in Calabria, è una notte drammatica: crolla un tratto di strada nel cosentino | FOTO LIVE

Le forti precipitazioni che si sono abbattute sulla Calabria nelle ultime ore hanno causato gravi danni alle infrastrutture, colpendo duramente la viabilità nella provincia di Cosenza. Il maltempo sta provocando una vera e propria emergenza in tutta la Regione. La situazione più critica si registra sulla Strada Provinciale 263, dove al chilometro 28+500 si è verificato un improvviso e scenografico cedimento del manto stradale. Il crollo, avvenuto in località Scivolente, ha di fatto interrotto il collegamento vitale tra i comuni di Sant’Agata di Esaro e San Sosti.

Le immagini che giungono dal posto mostrano una profonda voragine che ha inghiottito l’intera corsia, rendendo il transito impossibile e pericoloso. Le autorità hanno immediatamente disposto la chiusura totale dell’arteria per garantire la sicurezza degli automobilisti e prevenire incidenti. Al momento sono in corso i primi sopralluoghi tecnici per valutare l’entità del danno e programmare gli interventi di ripristino, ma si prevedono disagi prolungati per la popolazione locale, costretta a utilizzare percorsi alternativi per aggirare il tratto interrotto.

