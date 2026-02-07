Maltempo in Calabria, l’allerta scende ma restano le criticità

Breve tregua dal maltempo in Calabria questa mattina. Oggi la Protezione civile regionale ha abbassato da arancione a gialla l’allerta sulle zone tirreniche di Cosentino, Catanzarese e Vibonese, estendendola però anche alle aree ioniche del Catanzarese. Le altre zone restano in verde. Ieri piogge sparse e forti venti hanno provocato disagi significativi, ed un nuovo peggioramento è atteso dal pomeriggio. Una mareggiata ha interessato il Tirreno cosentino causando ulteriori crolli sulla strada di prolungamento del lungomare di Paola, parallela ai binari ferroviari, senza però arrecare danni alla ferrovia. A Maierà, una frana ha isolato parzialmente il paese; il sindaco ha disposto lavori urgenti di rimozione dei detriti per ripristinare la viabilità.

