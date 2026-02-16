Maltempo in Lombardia, bufera di neve in atto a Livigno | FOTO

Settimana al via con una bufera di neve a Livigno (SO), in atto in queste ore. Oggi il transito veloce di un fronte freddo sull’Europa centrale, con flusso occidentale in quota, aumenta infatti l’instabilità sulla Lombardia: la neve sta cadendo oltre i 1000 metri. Secondo quanto riporta Arpa regionale domani sono attese correnti nordoccidentali in quota, con deboli nevicate sulle Alpi di confine. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.