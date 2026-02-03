Maltempo in Lombardia, Lecchese e Brianza sotto una coltre di neve

La Brianza si è risvegliata stamattina avvolta da un manto candido: i primi fiocchi sono scesi nella tarda serata di ieri, lunedì 2 febbraio, trasformando prati, tetti e cofani delle auto in un quadro d’inverno. Scorci del Colle Brianza mostrano le frazioni alte di Cagliano e Giovenzana già imbiancate, mentre altrove gli accumuli risultano più irregolari. Il freddo inverno lombardo non risparmia in generale il Lecchese, dove le zone collinari sono state coperte da uno strato di neve sottile, accompagnato da temperature che oscillano tra i -2,8°C del Passo Valcava e i +2,5°C di Calolziocorte. Lo zero termico si mantiene tra i 1000 e i 1200 metri, con ventilazione debole da Sud in montagna e da Sud/Est in pianura.

Le precipitazioni continueranno fino a metà giornata: nel pomeriggio tenderanno a esaurirsi, lasciando un cielo nuvoloso e paesaggi silenziosi, sospesi tra i colori dell’inverno.

