Maltempo in Marocco, il fronte atlantico colpisce duro: tempesta a Rabat tra vento, piogge torrenziali e mareggiate | VIDEO

Il Marocco sta vivendo una nuova fase di maltempo intenso che, nelle ultime ore, ha mostrato i suoi effetti più evidenti lungo la fascia costiera centro-settentrionale, con Rabat, Salé e Kénitra tra le aree maggiormente esposte. Il peggioramento osservato nel pomeriggio non è un episodio isolato, ma l’ennesimo tassello di una sequenza perturbata che, dalla fine di gennaio, sta interessando a più riprese il nord del Paese con piogge, vento e mare agitato. Dal punto di vista sinottico, la dinamica è legata al transito di una circolazione depressionaria profonda sul vicino Atlantico, capace di richiamare verso la costa marocchina masse d’aria molto umide e instabili.

In queste configurazioni, i fronti atlantici tendono a scaricare con facilità sul litorale, attivando rovesci, temporali sparsi e precipitazioni a tratti persistenti. Proprio tra Rabat e l’asse Rabat–Salé–Kénitra si osserva un progressivo incremento dei cumulati, con la possibilità che, localmente, possano cadere decine di millimetri in poche ore.

Rischi al suolo: allagamenti e criticità idrogeologiche

Quantitativi di pioggia così concentrati sono più che sufficienti per innescare allagamenti urbani e criticità idrogeologiche nei punti vulnerabili, soprattutto in presenza di scarsa capacità di drenaggio o suoli già umidi per le fasi precedenti.

Vento forte e mare in aumento: impatto su costa e viabilità

Un elemento di rilievo, in questa fase, è anche la ventilazione sostenuta: lungo i tratti più esposti della costa non si escludono raffiche tra 70 e 80 km/h e locali rinforzi superiori.

Valori di questa entità, soprattutto in ambito urbano, possono determinare caduta di rami, danni a strutture leggere e disagi alla viabilità. Sul mare, l’effetto combinato di vento e depressione favorisce condizioni di moto ondoso in aumento, con mare molto mosso o agitato e possibili criticità lungo i tratti costieri più aperti all’Atlantico.

Evoluzione nelle prossime ore e raccomandazioni

Nelle prossime ore il quadro resterà instabile: ulteriori impulsi perturbati potrebbero mantenere attive precipitazioni intermittenti, a tratti temporalesche.

Massima attenzione, quindi, a sottopassi, aree depresse, corsi d’acqua minori e zone già soggette ad accumulo rapido d’acqua, in un contesto che richiede monitoraggio costante e riferimento agli aggiornamenti ufficiali.